Тюмень, 24 декабря, 2021, 04:56 — ИА Регнум. В Тюменской области снегопад прекратится в ближайшие выходные, но придут морозы под — 30 °C. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Anyt_Havaub Мороз

Ещё в пятницу 24 декабря будет снежно. Температура ночью по области — 13… — 23 °C, днём — 9… — 14 °C. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду, местами метель.

С 25 декабря в Тюменскую область придут сильные морозы, без осадков. Ночью — 22… — 27 °C, днём — 19… — 24 °C. Ветер юго-западный 6−11 м/с.

В воскресенье 26 декабря ночью до — 34 °C, днём до — 26 °C. Ощутимый юго-западный ветер до 13 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 20 декабря выпала месячная норма осадков. В Тюмени снегоуборочная техника работает круглосуточно.