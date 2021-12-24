Чунцин, Китай, 24 декабря, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Близнецы-панды, родившиеся в зоопарке города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая, начали принимать гостей с 21 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Todorov.petar.p Панды

Старшая сестра по имени Цичжэнь и младший брат по имени Цибао родились в зоопарке Чунцина 13 сентября, и для близнецов была проведена вечеринка по случаю ста дней со дня рождений. Их имена прочитанные вместе означают «драгоценные малыши».

Две панды играли на качелях, окруженные разноцветными воздушными шарами на вечеринке. Близнецы хорошо растут благодаря усилиям специалистов. Самка панды весит около 5420 граммов, а самец — 5490 граммов, сказал технический директор, отвечающий за животных в зоопарке Чунцина Инь Яньцян.

Зоопарк начал разводить больших панд в 1960-х годах, а в 1980-х годах вывел первых детенышей гигантской панды. На сегодняшний день он вывел уже 40 больших панд.