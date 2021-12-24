Тегеран, , 08:56 — REGNUM Восьмой раунд переговоров между Исламской Республикой Иран (ИРИ) и группой 4+1 (Францией, Великобританией, Россией, Китаем и Германией) должен состояться в столице Австрии 27 декабря. Об этом сообщает иранское агентство Mehr News 23 декабря.

Ранее Европейский союз официально заявил: «Ожидается, что комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) соберется в Вене 27 декабря. Заседание комиссии будет посвящено способам снятия незаконных санкций США в отношении Ирана».

Как сообщает агентство Mehr News, заседание совместной комиссии будет проходить под председательством заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора.

В ходе очередного раунда венских переговоров участники обсудят возможность возвращения Соединённых Штатов к иранской ядерной сделке 2015 года и пути обеспечения полного выполнения соглашения всеми вовлечёнными сторонами.