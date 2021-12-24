Якутск, 24 декабря, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Якутии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар

Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную службу 24 декабря в 02:53 по местному времени. Пожар произошёл в многоэтажном каменном доме в посёлке Светлый Мирнинского района. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров.

Из дома были эвакуированы 26 человек, включая четверых детей. В результате пожара погибли три человека: женщина, мужчина и человек, личность которого устанавливается. К тушению пожара привлекались 15 человек и пять единиц спецтехники. В настоящее время начата проверка по факту гибели людей. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух детях, пострадавших в результате пожара в квартире в жилом доме в Калужской области.