Тегеран, , 08:58 — REGNUM 23 декабря президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что создание организации по делам беженцев входит в повестку дня действующего правительства Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал это заявление на встрече с рядом иранских депутатов, представляющих в иранском меджлисе (парламенте) провинции Фарс, Кохгилуйе и Бойерахмад, а также Бушер.

Ссылаясь на большое число афганских беженцев, проживающих в различных регионах Ирана, в частности в провинции Фарс, Раиси отметил, что во время предыдущего визита в провинцию Йезд он подчеркнул необходимость разработки механизма для решения проблем миллионов афганских беженцев, проживающих в Иране, а также граждан других государств.

Ранее высокопоставленный иранский представитель по делам иммиграции в провинции Хорасан Резави заявил, что совокупная международная помощь, предлагаемая Ирану, охватывает только четыре процента афганских беженцев.

Он также подчеркнул, что жестокие санкции, введенные Соединенными Штатами против иранской нации, серьезно повлияли на способность Ирана оказывать помощь афганским беженцам, так что страна, например, не смогла удовлетворить медицинские потребности большинства афганцев, населяющих Исламскую Республику.