Тегеран, , 08:59 — REGNUM 23 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 262, причем за последние сутки от смертельного вируса погиб 51 иранец. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончался 51 иранец, в результате чего общее число погибших достигло 131 262 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 1932 новых случая заражения COVID-19, при этом 311 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 019 343 пациента из общего числа 6 179 817 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2 807 пациентов с COVID-19 находятся в критических состояниях в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 59 385 982 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 50 897 915 человек на данный момент сделали повторную прививку.