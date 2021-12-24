Куньмин, Китай, 24 декабря, 2021, 04:51 — ИА Регнум. В общей сложности 39 диких азиатских слонов, обитающих в разных районах, недавно собрались вместе, чтобы пообедать в Цзянчэн-Хани-Ийском автономном уезде провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Цитата из мф Следствие ведут колобки. реж. Александр Татарский, Игорь Ковалев. 1987. СССР Слон

Из-за нехватки источников пищи в лесу зимой, но идет жатва посеянной в деревнях кукурузы, стада слонов вместе со своими детенышами приходят туда за едой, сказал наблюдатель за азиатскими слонами Дяо Фасин.

«Они только и делают, что едят каждый день», — сказал Дяо.

По словам главы станции охраны дикой природы округа Ян Суна, 39 слонов принадлежат к двум популяциям. Они собирались группами вблизи поселков Канпин и Чжэндун и в основном добывали корм на сельскохозяйственных угодьях в течение дня, что нанесло ущерб сельским хозяйствам и посевам.

«Мы пытаемся увести этих млекопитающих обратно в горы, обеспечивая их пищей», — сказал Ян.

Местные власти приняли такие меры, как усиление мониторинга и раннего предупреждения, контроль за дорожным движением и установка блокпостов для обеспечения безопасности людей и слонов.

Дикие азиатские слоны, обитающие в тропических лесах, находятся под государственной охраной высшего уровня в Китае. Благодаря более активным усилиям по охране окружающей среды и дикой природы население страны выросло примерно до 300 особей, в основном разбросанных по Юньнани.