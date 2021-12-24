«Они только и делают, что едят». Стадо слонов атаковало урожай в Китае
Куньмин, Китай, 24 декабря, 2021, 04:51 — ИА Регнум. В общей сложности 39 диких азиатских слонов, обитающих в разных районах, недавно собрались вместе, чтобы пообедать в Цзянчэн-Хани-Ийском автономном уезде провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.
Из-за нехватки источников пищи в лесу зимой, но идет жатва посеянной в деревнях кукурузы, стада слонов вместе со своими детенышами приходят туда за едой, сказал наблюдатель за азиатскими слонами Дяо Фасин.
По словам главы станции охраны дикой природы округа Ян Суна, 39 слонов принадлежат к двум популяциям. Они собирались группами вблизи поселков Канпин и Чжэндун и в основном добывали корм на сельскохозяйственных угодьях в течение дня, что нанесло ущерб сельским хозяйствам и посевам.
Местные власти приняли такие меры, как усиление мониторинга и раннего предупреждения, контроль за дорожным движением и установка блокпостов для обеспечения безопасности людей и слонов.
Дикие азиатские слоны, обитающие в тропических лесах, находятся под государственной охраной высшего уровня в Китае. Благодаря более активным усилиям по охране окружающей среды и дикой природы население страны выросло примерно до 300 особей, в основном разбросанных по Юньнани.