Сеул, , 04:50 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 6233 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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По его данным, 6163 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют менее семи тысяч инфицированных ежесуточно после рекордных показателей по заболеваемости. При этом число пациентов с COVID-19 вновь рекордное — 1084 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 596 209. Также за минувшие сутки в стране скончались 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 5071 человек.