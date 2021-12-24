Тегеран, 24 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. 23 декабря министр транспорта Сирии Зухаир Хазим и ряд представителей иранских компаний рассмотрели пути увеличения наземных и воздушных перевозок, чтобы преодолеть односторонние санкции против сирийского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Такое сотрудничество требуется для срыва жестоких санкций», — заявил Хазим на встрече, состоявшейся в Дамаске. Сирийский министр также призвал подготовить почву для расширения отношений Дамаска и Тегерана в области наземных и воздушных перевозок.

Иранские представители, в свою очередь, приветствовали мнение министра транспорта касательно дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях. Компании также выразили свою готовность оказать поддержку Сирии в области реконструкции и ремонта исторических объектов.

В 2011 году Сирия была вовлечена в затяжной кризис при поддержке ряда арабских и западных стран. В тот же год в связи с началом гражданской войны в отношении ближневосточного государства были введены первые санкции.