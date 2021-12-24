Анадырь, 24 декабря, 2021, 04:47 — ИА Регнум. На Чукотке скорректировали правила проведения массовых мероприятий перед Новым годом — на праздничных мероприятиях в закрытых помещениях разрешена заполняемость на 70%. До этого допускалось не более 30 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Также губернатор Роман Копин внёс изменения в постановление, касающиеся села Омолон — для прибывающих на территорию населенного пункта из других регионов вводится обязательное экспресс-тестирование на антиген.

В Анадыре на детских утренниках родителям необходимо обязательное наличие справки о прохождении вакцинации против гриппа — такое решение связано с резким скачком заболеваемости.

Действие ограничительных мер продлено до 28 февраля 2022 года включительно. Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, носит рекомендательный характер.

С начала пандемии коронавирусом на Чукотке заразились 2944 жителя, из них выздоровели 2813 человек, скончались — 37.

План вакцинации от COVID-19 выполнен на 96%. Завершили курс иммунизации более 27 тыс. человек. Ревакцинацию прошли около 8 тыс. жителей Чукотки.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что дефицит медицинских средств защиты, который возник в первую волну коронавируса в России, больше не повторится. Об этом он заявил на своей пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос корреспондента калужской телекомпании «Ника ТВ». Журналист спросила президента об оказании плановой медицинской помощи, а также об эффективности постковидной реабилитации пациентов.