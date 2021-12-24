Тегеран, , 09:04 — REGNUM 23 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что Тегеран подготовил дорожную карту для дальнейшего развития отношений с Баку. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сделал эти замечания во время совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Учитывая волю лидеров обеих стран, будут предприняты решительные и эффективные шаги в соответствии с интересами двух народов», — отметил Амирабдоллахиан на пресс-конференции.

Ссылаясь на встречу президентов Ирана и Азербайджана в рамках саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде в конце ноября, министр иностранных дел заявил, что эта встреча стала поворотным моментом в двусторонних отношениях.

Он также отметил, что Тегеран и Баку ведут международное и региональное сотрудничество в различных областях, всегда оказывая друг другу необходимую поддержку.

Говоря о планах нового правительства Ирана по развитию сотрудничества с Азербайджаном, министр иностранных дел заявил, что стороны договорились укреплять торговые связи и поддерживать отношения в энергетической и транзитной сферах.

Далее министр иностранных дел отметил, что идея регионального формата заключается в том, чтобы страны региона могли решать свои проблемы без вмешательства внерегиональных субъектов.

Министр иностранных дел Ирана завершил свой однодневный визит в Баку поздно вечером 23 декабря.