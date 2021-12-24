Урумчи, Китай, , 04:46 — REGNUM Пограничный порт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая в этом году обработал большое количество рождественских товаров в грузовых поездах Китай-Европа, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд. Китай 慕尼黑啤酒

Официальные данные показывают, что с начала этого года порт экспортировал рождественских товаров на сумму 298 млн юаней (около $46,6 млн), что на 97% больше в годовом исчислении. Пиковый сезон экспорта рождественских товаров в порту начался в конце июля и продолжался до ноября. Объем экспорта рождественских товаров в сентябре составил около 90 млн юаней.

Большая часть этих экспортируемых рождественских товаров поступала из прибрежных районов Китая, таких как провинции Чжэцзян и Гуандун, и в основном экспортировалась в Казахстан, Кыргызстан, Германию, Великобританию и другие страны Центральной Азии и Европы.

Сотрудник таможни Чжан Юань сказал, что в этом году рождественский экспортный сезон раньше и длиннее обычного из-за ограниченных производственных мощностей за рубежом, вызванных пандемией COVID-19. В настоящее время через Хоргос проходит 29 маршрутов, связывающих Китай с 45 городами и регионами 22 стран мира.

Основные товары, проходящие через порт, охватывают более 200 категорий товаров, включая механические детали, электронику, одежду, бытовую технику и предметы первой необходимости.