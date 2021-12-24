Тегеран, 24 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. 23 декабря посол Ирана в Великобритании раскритиковал поддерживаемую Западом политику СМИ в отношении переговоров в Вене, назвав такой подход агрессивным и недружественным. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Недружественная политика Запада на переговорах в Вене полна предубеждений, угроз и преувеличений», — заявил Мохсен Бахарванд в своем посте в Instagram. Он также отметил, что западные государства стремятся изобразить Иран «виновным в сложившейся ситуации».

«Когда мы с ними не разговариваем, они используют все инструменты, чтобы обманчиво показать себя сторонниками диалога и взаимодействия, чтобы убедить остальных сесть за стол переговоров; затем они заявляют о своих неоправданных ожиданиях», — подчеркнул Бахарванд.

«Поведение стран Запада заставляет любого сожалеть о былом оптимизме и конструктивном подходе. При этом большинство известных СМИ по всему миру поддерживают их в этой нечестной игре», — сообщил иранский дипломат.

По словам Бахарванда, единственными способами борьбы с таким поведением являются сопротивление и прозрачность.