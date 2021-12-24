Москва, 24 декабря 2021, 04:44 — REGNUM Минпросвещения России не видит необходимости продления зимних каникул для учащихся школ из-за пандемии COVID-19, заявил 23 декабря журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.
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«По поводу продления каникул из-за пандемии — это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем», — сказал он.
По словам министра, каждый субъект РФ вправе самостоятельно принять решение о продлении каникул, если это потребуется.
Кравцов добавил, что российские школьники после каникул продолжат учиться в очном формате, а дистанционный формат будет использоваться в некоторых исключительных случаях, связанных с эпидемиологической ситуацией.
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