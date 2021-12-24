Москва, , 04:44 — REGNUM Минпросвещения России не видит необходимости продления зимних каникул для учащихся школ из-за пандемии COVID-19, заявил 23 декабря журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

Школьники Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«По поводу продления каникул из-за пандемии — это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем», — сказал он.

По словам министра, каждый субъект РФ вправе самостоятельно принять решение о продлении каникул, если это потребуется.

Кравцов добавил, что российские школьники после каникул продолжат учиться в очном формате, а дистанционный формат будет использоваться в некоторых исключительных случаях, связанных с эпидемиологической ситуацией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минпросвещения РФ назвали стабильной ситуацию с COVID-19 в школах