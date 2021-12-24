Тегеран, , 09:05 — REGNUM 23 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что около пяти миллионов иранцев находятся за границей, при этом правительство добивается утверждения всеобъемлющего закона для оказания им всесторонней поддержки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сделал это заявление в Баку (Азербайджан) во время своей встречи с иранцами, проживающими в соседней стране. На встрече министр иностранных дел заявил, что иранцы не должны бояться возвращения на родину.

Он также отметил, что действующее правительство страны в настоящий момент проводит серьёзную работу по разработке специального закона, предусматривающего оказание всеобъемлющей поддержки иранцам по всему миру.

По словам главы МИД, несмотря на пропаганду со стороны иностранных государств, министерство иностранных дел Ирана гарантирует защиту иранцам, возвращающимся домой.

22 декабря Амирабдоллахиан прибыл в Баку для проведения переговоров с официальными лицами Азербайджана.