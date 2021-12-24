Техас, США, , 04:41 — REGNUM Рекомендацию о посмертном помиловании Джорджа Флойда, проходившего по делу о наркотиках в 2004 году, отозвал совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения. Об этом 23 декабря сообщила газета Dallas News.

Место гибели Джорджа Флойда (сс) Lorie Shaull

Уточняется, что были отозваны 25 рекомендаций о помиловании, в том числе поданную в отношении Флойда. Такое решение было принято из-за процедурных ошибок и несовпадений с правилами совета. Отмечается, что в связи с отзывом рекомендации о помиловании, у губернатора штата не было возможности её рассмотреть. При этом решение не окончательное, Флойд может быть помилован позднее, по новому прошению после устранения всех процедурных ошибок.

Прошение о посмертном помиловании Флойда подала адвокат Эллисон Матис. Флойд был арестован в Техасе в 2004 году в связи с делом о продаже наркотиков. Флойд признал свою вину в продаже наркотиков и был приговорён судом к десяти месяцам тюрьмы.

Напомним, чернокожий мужчина Флойд был убит при задержании сотрудником полиции Дереком Шовином 25 мая 2020 года в городе Миннеаполисе. Его смерть спровоцировала массовые акции протеста против полицейского произвола и расизма, перешедшие в беспорядки по всей стране.

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