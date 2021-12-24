Тегеран, , 09:07 — REGNUM 23 декабря представитель сухопутных операций 17-х иранских Военных игр имени великого пророка заявил, что в ходе учений боевые беспилотники решительно и надежно выполняли свои задачи по вторжению и обороне вооруженных сил на северном побережье Персидского залива. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Сегодня, на третий день этих военных игр, сухопутные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провели свои операции на северном побережье Персидского залива, доблестно защищая родину от потенциального противника», — заявил генерал КСИР Али Сархейли.

Он отметил, что на текущем этапе военных игр операции спецназа КСИР «Саберин» были направлены на атаку врагов, которые намеревались нарушить воздушные, сухопутные и морские границы страны.

«Операции спецназа проводились с использованием специального современного оружия», — подчеркнул генерал.

Сархейли заявил, что так называемые беспилотные летательные аппараты-самоубийцы довольно успешно выполнили все поставленные задачи. В связи с этим генерал также подчеркнул, что сухопутные войска КСИР расширили сферу применения своих боевых беспилотных летательных аппаратов.