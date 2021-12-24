Тегеран, , 09:03 — REGNUM 23 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан, находящийся с официальным визитом в Баку, встретился со спикером Национального Собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой и обменялся с ней мнениями о взаимном сотрудничестве, особенно в парламентской сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан прибыл в Баку для встречи с официальными лицами Азербайджанской Республики. В частности, министр иностранных дел Ирана встретился и провел переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

По прибытии в бакинский международный аэропорт Амирабдоллахиан отметил: «В ходе этого визита у меня состоятся встречи с высокопоставленными должностными лицами Азербайджанской Республики».

«У меня есть множество идей для дальнейшего расширения сотрудничества, которые я представлю на встрече с президентом Алиевым», — подчеркнул министр иностранных дел.

Амирабдоллахиан, тем временем, сообщил прессе, что за последние три месяца у него состоялось несколько бесед со своим азербайджанским коллегой, в ходе которых стороны достигли договорённости о более широком двустороннем сотрудничестве.