Пекин, 24 декабря, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Китай строит исследовательский центр для инкубации основных технологий, используемых в производстве термоядерной энергии, которая питает солнце, сообщает агентство Синьхуа.

Tokkoro.com Ядерный синтез

Объект, находящийся в стадии разработки и называемый «Комплексным исследовательским центром термоядерной технологии» (CRAFT), представляет собой платформу, на которой инженеры разрабатывают и тестируют ключевые компоненты реактора термоядерной энергии.

По данным Института физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP), ожидается, что он будет завершен примерно в 2024 году. По данным ASIPP, Китай уже завершил инженерное проектирование реактора для испытаний термоядерной энергии.

Строительство термоядерного энергетического реактора является новой научной целью Китая, поскольку экспериментальный сверхпроводящий токамак (EAST) совершенствуется в ходе экспериментов.

EAST, основанный на подходе, называемом «термоядерный синтез с магнитным удержанием», использует магнитные поля для удержания термоядерного топлива в форме плазмы. Он начал новый раунд экспериментов в начале декабря, который продлится около шести месяцев.

Исследователь ASIPP Цянь Цзиньпин, который руководит экспериментами с EAST, сказал, что EAST разряжал электроэнергию более 100 раз в день, чтобы улучшить свою производительность.

Директор ASIPP Сун Юньтао сказал Синьхуа в эксклюзивном интервью, что он и его товарищи по команде с нетерпением ждут возможности поддерживать высокотемпературную плазму в течение более длительного времени.

400-тонная машина в форме пончика, известная как «китайское искусственное солнце», установила мировой рекорд по достижению температуры плазмы 120 млн градусов Цельсия в течение 101 секунды в ходе эксперимента 28 мая. Этот прорыв является важной вехой в использовании ядерного синтеза, подобного солнечному, для обеспечения постоянного потока чистой энергии.

Термоядерная энергия считается решением энергетических проблем Земли. Подсчитано, что дейтерий в одном литре морской воды может производить в результате термоядерной реакции количество энергии, эквивалентное 300 литрам бензина.