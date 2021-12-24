Якутск, 24 декабря, 2021, 04:34 — ИА Регнум. На три рубля вырастет цена билета проезда в автобусах столицы Якутии. Такое решение было принято 23 декабря на заседании спецкомиссии мэрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

City-yaroslavl.ru Кондуктор в общественном транспорте

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С 1 января жители Якутска будут платить за проезд 33 рубля вместо 30. Пропорционально вырастет также стоимость пользования общественным транспортом по спецкартам. По транспортным картам цена увеличится с 27 до 28 рублей, по картам «Спутник» — с 23 до 26. Проездные подорожают на 50−100 рублей. Средний тариф на проезд в городских автобусах в итоге вырастет с 23,5 до 25,3 рублей.

В мэрии напомнили, что пассажирские перевозки в Якутске осуществляют по контрактам частные организации, которые уже неоднократно просили проиндексировать цены на билеты в автобусах.

«Мы в свою очередь понимаем, что работа с тарифом в любой области оказания услуг должна быть системной и планомерной. Тариф складывается из множества факторов, таких как затраты на топливо, запчасти, износ шин, зарплата водителей, страховка, налоги, затраты на обновление подвижного состава и прочее. Многое из выше перечисленного за последние годы стало дороже», — отметили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области также было принято решение увеличить стоимость проезда в автобусах Благовещенска и других муниципалитетах региона. В столице Приамурья проезд в общественном транспорте также подорожает на три рубля.