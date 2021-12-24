Пекин, 24 декабря, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Китай усилит стимулы и поддержку местных усилий по реализации основных стратегий в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), говорится в циркуляре, опубликованном Генеральной канцелярией Госсовета КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Принимая формы финансирования и инвестиций, среди прочего, стимулы будут охватывать такие области, как инновации, права интеллектуальной собственности, профессиональное образование, внешняя торговля и экологическое управление, говорится в циркуляре.

Центральные фонды будут направлены на научно-техническое развитие в регионах провинциального уровня с большим прогрессом в инновационном развитии и применении научных и технологических результатов.

Хорошо зарекомендовавшие себя регионы провинциального уровня получат поддержку в создании центров защиты интеллектуальной собственности, запуске пилотных программ финансовой реформы и инноваций, улучшении профессионального образования и других.

При распределении центральных бюджетных средств также будут предложены стимулы, если они достигнут значительных результатов в защите высококачественных сельскохозяйственных угодий, улучшении медицинских услуг и повышении занятости.