Красноярск, 24 декабря, 2021, 04:21 — ИА Регнум. В пятницу, 24 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −20… −18 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Морозный день

В 08:10 на Театральной площади было — 24 °C.

Ночью с 24 на 25 декабря ожидается до −21… −19 °C.

Скорость юго-восточного ветра 1−6 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В субботу, 25 декабря, в Красноярске до −17… −13 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −21… −18 °C.

В воскресенье, 26 декабря, в Красноярске ожидается до −16… −12 °C днём и до −21… −16 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) и в Туруханском районе ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, метель. В центральных районах Красноярского края температура воздуха местами до −35… −30 °C, на востоке до −42… −37 °C.

24 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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