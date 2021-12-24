Эр-Рияд, 24 декабря, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Саудовская Аравия нанесла воздушные удары по йеменской столице Сане после истечения срока ультиматума, сообщает агентство Синьхуа.

Peter Fitzgerald Йемен

По его данным, ранее Эр-Рияд поставил ультиматум йеменским хуситам о вывозе оружия со стадиона в Сане. После истечения сроков самолеты нанесли авиаудары по центру города. Пока сведений о возможных пострадавших или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник хуситов, собиравшийся атаковать аэропорт города Абха. Пострадавших не было.