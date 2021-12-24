Москва, 24 декабря, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Распространение штамма «Омикрон», возможно, потребует более частой ревакцинации, чем раз в шесть месяцев. Об этом 23 декабря рассказал генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Иммунолог пояснил, что штамм «Омикрон» уже пришёл в Россию и до конца года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а затем пойдёт дальше. С учётом темпов его распространения и всей информации, полученной об этом штамме, специалист считает необходимым сократить период между прививками с рекомендованных шести месяцев до четырёх.

По мнению иммунолога, учитывая повышенную заразность штамма «Омикрон», желательно поддерживать в организме высокий уровень антител к коронавирусу. Крючков считает, что вероятность сохранения того уровня антител, который требуется для защиты от нового штамма в организме, очень мала.

Иммунолог рекомендовал для ревакцинации использовать российский препарат «Спутник Лайт», а для людей пожилых и ослабленных делать ревакцинацию «Спутником V», обеими дозами препарата.

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