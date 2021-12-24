Москва, 24 декабря, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности, введенный ранее в Москве и Московской области из-за низкой температуры воздуха, продлен до полудня 25 декабря. Об этом 23 декабря сообщил на своем сайте Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Также в столице РФ и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра (до 09:00 26 декабря) и гололедицы (до 06:00 25 декабря).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря из-за сильного понижения температуры воздуха в Мордовии частично отменили занятия в школах.