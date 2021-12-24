Токио, 24 декабря, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Решение не отправлять на зимние Олимпийские Игры в Пекине министров и правительственных чиновников приняли власти Японии. Об этом 24 декабря сообщает телеканал NHK.

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Отмечается, что премьер-министр Фумио Кисида 23 декабря обсудил данный вопрос со своим предшественником, экс-главой правительства Синдзо Абэ. В течение дня решение по Олимпиаде в Пекине будет объявлено официально.

В наступающем году исполнится 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Китаем. В связи с этим событием японские власти не хотят полностью отказываться от отправки делегации на Олимпиаду в Пекине, чтобы не вызвать негативной реакции со стороны Китая. Планируется, что вместе со спортсменами в Пекин поедет чиновник, не входящий в состав кабинета министров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин назвал ошибочным решение США о бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине.