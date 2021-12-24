Бразилиа, , 09:00 — REGNUM Технический консультативный совет Бразилии по иммунизации против Covid-19 23 декабря опубликовал отчет, в котором говорится о 300 случаях гибели детей в возрасте 5−11 лет от коронавируса за время пандемии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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В отчете указано, что несовершеннолетние в этой возрастной группе умирают каждые два дня. Тем не менее, Министерство здравоохранения все еще не разрешило вакцинацию детей младше 11 лет. Консультативный орган связывает названные случаи с тяжелым острым респираторным синдромом — одним из главных осложнений коронавируса у несовершеннолетних.

В течение 2020 года с этим осложнением столкнулись 2 978 несовершеннолетних, из которых 156 погибли. В 2021 году было зафиксировано 3 185 случаев, из которых 145 закончились летальным исходом.

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