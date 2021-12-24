Улан-Удэ, , 03:07 — REGNUM Примерно 95 тыс. жителей Улан-Удэ остаются в зоне ограниченного теплоснабжения после ЧП на ТЭЦ-1. Об этом 23 декабря сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии.

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о жильцах 1120 домов. Ранее сообщалось, что в зоне ограничения теплоснабжения в Улан-Удэ оказались 105 400 человек и 1328 домов. Кроме того, авария нарушила поступление тепла в 83 социально-значимых объекта (на момент аварии их число составляло 93).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря оперативный штаб Бурятии призвал жителей региона беречь тепло и соблюдать меры пожарной безопасности при эксплуатации тепловых приборов в связи с ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.

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