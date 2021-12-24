Вашингтон, 24 декабря, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Актёра Криса Нота, известного по роли мистера Бига из сериала «Секс в большом городе» (Sex and the City, 1998−2004) обвинила в домогательствах певица из Нью-Йорка Лиза Джентиле. Об этом 23 декабря сообщает журнал Variety.

Скриншот с YouTube Крис Нот

По словам Джентиле, факт домогательства случился в 2002 году, после встречи в ресторане. Якобы Нот предложил подвезти её домой на такси, а потом напросился к ней в гости. В квартире у певицы Нот, якобы, начал её грубо домогаться, а после отказа выскочил из квартиры и уехал. Джентиле утверждает, что потом Нот присылал ей сообщения с угрозами разрушить карьеру певицы, если она расскажет о произошедшем и она побоялась обратиться в полицию.

Первые обвинения в адрес Нота поступили в декабре после выхода в свет продолжения культового сериала «Секс в большом городе». Несмотря на то, что никаких доказательств домогательств предъявлено не было, а сам Нот отрицает все обвинения в свой адрес, он лишился нескольких контрактов и был отстранён от участия в сериале «Уравнитель».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что партнёрша Нота по сериалу «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер поддержала предполагаемых жертв домогательств.