Берлин, , 02:54 — REGNUM Неспокойная ситуация в Восточной Европе вызывает беспокойство у Германии, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении к народу.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас беспокоит то, что мы слышим из многих частей нашего неспокойного мира, особенно из Восточной Европы», — заявил он.

Штайнмайер добавил, что общество в мире еще будет долго жить в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По его мнению, будущее в такой ситуации остается очень непредсказуемым. Кроме того, он выразил надежды на новое правительство Германии, которое, по мнению Штайнмайера, располагает масштабными планами по преобразованию страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о несогласии с позицией России по безопасности в Европе. По его словам, Североатлантический альянс никогда не давал обещаний не расширяться на восток.