Эль-Кувейт, , 02:51 — REGNUM Граждане и резиденты Кувейта, не принявшие участие в ревакцинации от коронавирусной инфекции, не смогут выезжать за рубеж со 2 января. Об этом 23 декабря сообщило на своей странице в Twitter Главное управление гражданской авиации страны.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

В ведомстве уточнили, что запрет не распространяется на тех, у кого с момента окончания основного курса вакцинации от COVID-19 прошло менее девяти месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Кувейте выявили первый в старне случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Читайте ранее в этом сюжете: В Кувейте выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон»