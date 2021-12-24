Кордова, Аргентина, 24 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Актер и природозащитник Леонардо Ди Каприо 23 декабря опубликовал в своих соцсетях запрос, адресованный Конгрессу Аргентины, с просьбой рассмотреть законопроект о создании национального парка и заповедника Ансенуза в водно-болотных угодьях провинции Кордова. Об этом сообщает аргентинское новостное агентство Telam.

Фламинго

Провинциальный закон о создании нацпарка был единогласно одобрен в августе, нынешний запрос касается принятия законопроекта на национальном уровне.

Природоохранная организация Natura International подчеркнула, что «наличие охраняемого статуса этой территории имеет огромное значение для сохранения водно-болотных угодий в лагунах Мар-Чикита и болотах реки Дульсе, которые являются основой биоразнообразия одной из самых важных экосистем Аргентины».