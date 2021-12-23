Аддис-Абеба, 24 декабря, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Правительство Эфиопии не собирается вступать в переговоры с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ), поскольку считает указанную организацию террористической. Об этом 23 декабря сообщил новостной портал Addis Standard со ссылкой на официального представителя эфиопского министерства иностранных дел Эфиопии Дину Муфти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

По мнению властей республики, общенациональный диалог должен вестись между гражданами, а не между политическими силами и органами власти. В правительстве полагают, что для решения проблем, стоящих перед страной, необходимо активно привлекать ее жителей, а также обобществленные учреждения, которые заинтересованы в этом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря боевики из НФОТ покинули территорию эфиопских штатов Амхара и Афар в рамках прекращения боевых действий с федеральными войсками Эфиопии.