Тбилиси, , 02:58 — REGNUM Представители ночных и музыкальных клубов Тбилиси заявили, что грузинские власти ведут дело к полной ликвидации индустрии развлечений, сообщает 23 декабря грузинский телеканал «Формула».

На дискотеке Цитата из к/ф «Лихорадка субботнего вечера». Реж. Джон Бэдэм. 1977. США

Клубы считают, что официальные власти действуют по отношению к ним с помощью нескрываемых шантажа, угроз, запугивания и репрессий. В частности, правительство оказывает откровенное давление на собственников помещений, для того, чтобы те не позволили клубам продлить аренду.

Действия властей, по мнению представителей индустрии развлечений, могут привести к исчезновению культурных и исторических площадок, имеющих большое значение для всего Тбилиси.

Напомним, что грузинские власти в одностороннем порядке отменили достигнутую раннее договорённость о возобновлении работы закрытых из-за пандемии коронавируса тбилисских клубов.