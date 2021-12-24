, 08:53 — REGNUM Мэрия Рио-де-Жанейро приняла решение запретить въезд чартерных автобусов в город с 30 декабря, чтобы избежать больших скоплений людей в новогоднюю ночь. Об этом сообщает новостное агентство Estado de Minas.

Также планируется запретить парковку на улицах Копакабаны, а также на подъездах к ней. Маршруты городских автобусов будут изменены — с 20:00 31 декабря они перестанут заезжать в популярный у бразильцев район. И, наконец, мэрия остановит работу метро в новогоднюю ночь в период с 20:00 31 декабря до 07:00 1 января.

«Мы будем рады приветствовать в Рио тех, кто прошел вакцинацию. Тем, кто не был вакцинирован, здесь делать нечего. Более того, они столкнутся и дискомфортом из-за отсутствия мест для ночлега», — дополнил мэр Рио.