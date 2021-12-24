Донецк, , 02:19 — REGNUM Груз с российской вакциной «Спутник Лайт» прибыл в ДНР в составе 105-ого гуманитарного конвоя из России, 23 декабря сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на минздрав республики.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Поступившая партия включает 272 350 доз препарата, который будет использоваться среди жителей ДНР как для основного прививочного курса, так и для ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Белоруссия в рамках совместного проекта с РФ выпустила первую опытную партию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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