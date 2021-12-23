Вашингтон, 24 декабря, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Функцию, позволяющую водителям играть в видеоигры во время движения заблокирует в автомобилях своего производства компания Tesla. Об этом 23 декабря сообщило национальное управление дорожной безопасности США.

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Американский регулятор сообщил о начале проверки в отношении автомобилей производства Tesla в связи с подозрениями, что доступность функции Passenger Play для водителей во время движения может отвлекать их от вождения и увеличивать риск ДТП. Проверка касается 580 тыс. автомобилей Tesla 2017−2022 модельных годов. В частности, речь идёт о автомобилях Model 3, Model S, Model X и Model Y.

По данным регулятора, эта проблема возникла только с 2020 года, ранее возможность играть на сенсорном экране, вмонтированном в приборную панель, была доступна только в припаркованном автомобиле.

Отмечается, что представители компании Tesla уведомили регулятора о том, что данная проблема будет решена. После обновления программного обеспечения Passenger Play будет блокироваться во время движения автомобиля.