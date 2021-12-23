Братислава, 24 декабря, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Вознаграждение в размере €200 или €300 смогут получить до новогодних праздников в Словакии пенсионеры, принявшие участие в вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 24 декабря передает радиостанция RTVS.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Речь идет о примерно 500 тысячах жителей республики старше 60 лет. €200 выдадут тем, кто сделал два укола вакцины, а €300 — тем, кто еще прошел и ревакцинацию. Для осуществления указанных выплат правительство выделило €279 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти американского города Нью-Йорк пообещали выдавать $100 каждому, кто сделает в мегаполисе третью (бустерную) прививку от COVID-19.

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