Рамалла , , 01:55 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили 11 случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил представитель палестинского минздрава Камал аль-Шакра в ходе пресс-конференции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, всего в Палестине уже зафиксировано 17 случаев заражения этой разновидностью коронавируса. При этом девять человек заразились при поездке за границу, остальные восемь — непосредственно на палестинской территории.

«Все они находятся в стабильном состоянии, тяжелых симптомов не проявляют», — добавил аль-Шакра.

Уточняются, что зараженные «Омикроном» палестинцы в настоящее время находятся на домашнем карантине. При этом палестинский минздрав не исключает, что страна может столкнуться с рекордным ростом заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.