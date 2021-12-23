Анкара, 24 декабря, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Вице-президент Турции Фуат Октай заразился коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе администрации второго лица в государстве.

Facebook.com /cbyoktayfuatphotos Фуат Октай

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В заявлении отмечается, что инфицирование удалось выявить через тест на SARS-CoV-2, который политик сдал ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря заражение коронавирусом подтвердилось у президента Черногории Мило Джукановича. Глава республики сдал ПЦР-тест после контакта с другим носителем SARS-CoV-2.