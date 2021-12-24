Тбилиси, , 02:55 — REGNUM Мэрия столицы Грузии намерена выделять на питание горожан, признанных социально незащищёнными, по 1,5 лари (около $ 0,48) на человека в день, сообщает 23 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

Один лари и 50 тетри, выделенных из городского бюджета, будут потрачены не только на питание, эта сумма включает прибыль компании, зарплату сотрудников бесплатных столовых, коммунальные расходы и стоимость аренды помещения. Наконец, у компании, выигравшей тендер, останется менее одного лари (около $ 0,30) в день для кормления уязвимых слоев населения.

Каждый бедняк будет получать порцию мяса два раза в неделю, но это символические нормы: 75 грамм курятины и 50 грамм говядины в неделю, или целых 300 грамм курятины и 200 грамм говядины в месяц. Социально незащищённых горожан городские власти также намерены потчевать перловой кашей и 10 граммами кишмиша в день.

Многие представители общественности посчитали, что столичная мэрия откровенно издевается над людьми.