Химки, Московская область, , 01:37 — REGNUM Бывший голкипер национальной сборной России по футболу Владимир Габулов в ближайшее время станет новым генеральным директором подмосковных «Химок». Об этом 23 декабря сообщило издание «Спорт-Экспресс». На этом посту Габулов сменит Сергея Анохина, который будет переведен на должность члена наблюдательного совета.

ФК «Химки»

Ранее Владимир Габулов работал в «Олимпе» и «Долгопрудном».

Владимир Габулов объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста 12 ноября 2018 года. За 19-летнюю карьеру футболиста вратарь успел поиграть за «Динамо», «Спартак Владикавказ», ЦСКА, «Кубань», «Амкар», «Анжи», тульский «Арсенал» и «Брюгге».