Бандар-Сери-Бегаван, , 01:32 — REGNUM Пациент, заразившийся штаммом коронавируса «Омикрон», выявлен в Брунее 23 декабря. Об этом сообщила местная газета Borneo Bulletin со ссылкой на минздрав султаната.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Отмечается, что речь идет о первом подтвержденном в стране случае инфицирования указанным вариантом SARS-CoV-2. Заражение выявлено у пациента, который прибыл в Бруней из Великобритании 17 декабря. Медики оценивают состояние заболевшего как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Германии был зафиксирован первый в ФРГ летальных исход от осложнений при COVID-19, вызванного штаммом «Омикрон».

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии зафиксировали первый случай смерти пациента со штаммом «Омикрон»