Ханой, , 01:27 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» была доставлена во Вьетнам спецбортом МЧС РФ. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Вьетнам Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В качестве гуманитарной помощи населению дружественного России Вьетнама было направлено 100 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Спецборт МЧС РФ был направлен по спецпоручению правительства России.

Возможность отправки российской вакцины во Вьетнам обсуждалась в декабре на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении во Вьетнаме медицинских сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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