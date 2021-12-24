Каракас, 24 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Николас Мадуро сообщил 22 декабря о выявлении семи случаях инфицирования штаммом «Омикрон». Все пациенты вернулись из-за границы. Об этом сообщает новостное агентство infobae.

Twitter.com/NicolasMaduro Николас Мадуро

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«Первые случаи Омикрон уже в Венесуэле. Это неизбежно, он уже прибыл в Колумбию, Бразилию и Мексику. Омикрон уже доминирует в Европе и Соединенных Штатах», — сообщил Мадуро на пресс-конференции.

Двое заразившихся прибыли из Панамы 13 декабря, еще одна женщина прибыла из Стамбула и находилась в Испании. Остальные путешественники вернулись из Доминиканской Республики.

Также Мадуро заявил, что Венесуэла начинает кампанию ревакцинации с 3 января 2022 препаратами Sputnik Light, Abdala, а также китайскими вакцинами. В настоящее время в стране вакцинировано 87% населения. К 31 декабря правительство планирует достичь 90% вакцинации.

Читайте также: Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция