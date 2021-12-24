Абуджа, , 01:26 — REGNUM В Нигерии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 4035 человек, сообщает пресс-служба нигерийского центра по контролю заболеваний.

Нигерия

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При этом большую часть зараженных выявили в финансовой столице Нигерии Лагосе — 3 393 человека. Центр отмечает, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 15 из 36 регионах республики. В связи с этим в ведомстве считают, что Нигерия столкнулась с четвертой волной распространения COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Нигерии достигло 231 3413. От осложнений COVID-19 в республике скончался 2991 человек. Отмечается, что уже 10 млн жителей Нигерии привились против коронавирусной инфекции.