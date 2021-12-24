Лондон, , 01:25 — REGNUM 22-летний форвард «Арсенала» и молодежной сборной Англии по футболу Эдуард Нкетиа отверг все контрактные предложения лондонского клуба из намерен покинуть «канониров» следующим летом. Об этом 23 декабря сообщило издание Sports.ru.

ФК «Арсенал»

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» неоднократно предлагало молодому нападающему продлить контракт, так как текущее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Эдуард Нкетиа принял участие в шести матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами в ворота «Уимблдона», «Лидс Юнайтед» и «Сандерленда».

Нкетиа, будучи воспитанником «Челси», покинул стан «пенсионеров» и перешел в «Арсенал» 1 июля 2015 года на правах свободного агента.