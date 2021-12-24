Лондон, , 01:16 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» намерен сохранить нападающего сборной Германии Тимо Вернера и марокканского атакующего полузащитника Хакима Зиеша как минимум до конца сезона. Об этом 23 декабря сообщило издание Evening Standard.

Тимо Вернер Granada

Ранее сообщалось, что в полузащитнике «пенсионеров» Хакиме Зиеше заинтересована каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Хаким Зиеш принял участие в двадцати матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Тимо Вернер пропустил часть сезона из-за травмы бедра, а также не может участвовать в последних матчах команды из-за положительного теста на наличие коронавируса.