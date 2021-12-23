Кейптаун, 24 декабря, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Девять человек погибли в двух различных дорожных авариях в Западно-Капской провинции Южно-Африканской Республики, сообщает пресс-служба местного департамента транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Одна авария произошла на автодороге N1, там столкнулся микроавтобус-такси с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли шесть человек, включая троих детей. Во второй аварии погибли три человека, однако представитель ведомства не назвал причины и обстоятельства происшествия. Других подробностей также не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в немецкой Баварии произошло массовое ДТП с участием около 50 автомобилей. Отмечалось, что причиной дорожной аварии стал ледяной дождь. Несколько человек пострадали, однако их число не уточнялось.