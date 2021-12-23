Лондон, 24 декабря, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Ночью 23 декабря завершились последние матчи четвертьфинала Кубка Английской Лиги сезона 2021/22. В полуфинал турнира вышли лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси», а также «Ливерпуль». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com «Челси»

Результаты четвертьфиналов:

«Арсенал» 5:1 «Сандерленд»

«Ливерпуль» 3:3 (5:4) «Лестер Сити»

«Тоттенхэм» 2:1 «Вест Хэм»

«Брентфорд» 0:2 «Челси»

Действующим обладателем Кубка Английской Лиги является «Манчестер Сити», обыгравший в финале прошлого сезона «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Единственный мяч забил испанский центральный защитник Эмерик Ляпорт после передачи Кевина Де Брёйне.